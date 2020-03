Rechtsextremer "Flügel" in der AfD löst sich offenbar auf

Der rechtsextreme "Flügel" in der AfD löst sich offenbar auf. Sein Gründer Björn Höcke sagte in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview, die vom AfD-Bundesvorstand geforderte Auflösung sei "ein Vorgang, den der 'Flügel' längst umsetzt: seine Historisierung". Höcke betonte, die Gruppierung habe die AfD maßgeblich geprägt.

SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Archivbild