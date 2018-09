Rechtsextremer Kandidat in Brasilien niedergestochen

Jair Bolsonaro liegt bei den Umfragen zur Präsidentschaftswahl vorn.

Der Angriff auf den führenden Kandidaten Jair Bolsonaro hat dem brasilianischen Präsidentenwahlkampf eine dramatische Wende gegeben. Der ultrarechte Politiker wurde in der Stadt Juiz de Fora, rund 200 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, bei einem Wahlkampfauftritt von einem Mann mit einem Küchenmesser im Bauchbereich schwer verletzt. Der 63 Jahre alte Bolsonaro erlitt Verletzungen an inneren Organen, darunter der Leber, und wurde zwei Stunden lang notoperiert. Laut den Ärzten konnte er gerettet werden. Der 40-jährige Täter wurde verhaftet. In einer ersten Einlassung sagte er: "Gott hat mir die Tat befohlen."