Rechtskonservative führen bei Wahl in Kolumbien

Nach der Parlamentswahl in Kolumbien liegen die rechtskonservativen Hardliner Teilergebnissen zufolge in Führung. Allerdings verpasste die Partei des ehemaligen Staatschefs Alvaro Uribe offenbar die absolute Mehrheit. Auch die Parteien der Linken und politischen Mitte schnitten nach 90 Prozent ausgezählten Stimmen stark ab, für die ehemalige Guerilla-Organisation FARC gab es hingegen ein Debakel.

Die rechtskonservativen Hardliner lehnen das Friedensabkommen zwischen der Regierung und den FARC-Rebellen von 2016 entschieden ab. Es war die erste nationale Wahl in 50 Jahren ohne militärischen Konflikt mit der Guerilla. Mehr als 36 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, für die kommenden vier Jahre die 280 Parlamentarier in den beiden Kammern des neuen Kongresses zu bestimmen.

Es war das erste Mal, dass sich die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) einer demokratischen Wahl stellten: Ein wichtiger Schritt in der Implementation des Friedensvertrags, der im September 2016 in Havanna unterzeichnet worden war. Einen Erfolg feierten die ehemaligen, zu einer politischen Partei mutierten marxistischen Rebellen bei Kolumbiens Parlamentswahl am Sonntag aber nicht.

Die FARC erhielt gerade einmal 0,34 Prozent der Stimmen für den Senat und 0,22 Prozent der Stimmen für das Abgeordnetenhaus. Im Friedensvertrag zwischen dem kolumbianischen Staat und den FARC ist festgelegt, dass sie fünf Sitze im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus bekommen.

Die Senatsmitglieder werden auf nationaler Ebene gewählt. Die Repräsentanten im Abgeordnetenhaus werden aus den einzelnen Bundesstaaten geschickt. Die FARC nehmen an der Wahl für das Abgeordnetenhaus in fünf Bundesstaaten teil. Jeweils ein Kandidat aus Valle de Cauca, Antioquia, Atlántico, Santander und Bogotá zieht unabhängig vom Wahlergebnis ein.

Obwohl die FARC ihre zehn Sitze im Senat und Abgeordnetenhaus bekommen haben, ist das Wahlergebnis doch ein schwerer Schlag für die junge Partei. Die FARC arbeiten an ihrem Image, eine Legitimationsgrundlage als politische Kraft wäre wichtig gewesen. Zwar gilt die Übergangszeit, während der sie feste Sitze im Senat und Abgeordnetenhaus haben, noch bis 2026, doch wollen sie Erfolg mit ihren ehrgeizigen Zielen haben, müssen sie das Vertrauen der Kolumbianer zurückgewinnen. Ein langer Weg für die ehemaligen Rebellen.

Die stimmenstärkste Partei im Senat wird die Partido Centro Democrático des ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe mit 16,40 Prozent. Bei der Wahl für die Abgeordnetenkamme bekam sie 16,1 Prozent. Der große Triumph blieb dem "Uribismo" trotz seines Erfolges aber verwehrt: Die drei Parteien der Zentrumskoalition von Präsident Juan Manuel Santos kamen zusammen auf rund 38 beziehungsweise 43 Prozent. Verschiedene linke Gruppierungen brachten es insgesamt auf jeweils rund elf Prozent für beide Parlamentskammern. Die Abstimmung galt auch als Test für die Präsidentenwahl am 27. Mai.

Uribe hatte von 2002 bis 2010 einen knallharten militärischen Kurs gegen die FARC verfolgt und später auch gegen die von seinem Nachfolger Juan Manuel Santos eingeleitete Appeasementpolitik mobil gemacht. Daher wurde der Friedensvertrag auch in einer Volksabstimmung im Herbst 2016 zuerst abgelehnt, bevor eine modifizierte Version vom Parlament ohne weiteres Referendum abgesegnet wurde.

(Apa/Ag.)