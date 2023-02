Rechtsparteien führen bei Regionalwahlen in Italien

Kandidaten der Mitte-Rechts-Parteien haben sich laut Nachwahlbefragungen bei den Wahlen in den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens behauptet. Laut den am Montagnachmittag nach Schließung der Wahlllokale vom öffentlich-rechtlichen Sender Rai veröffentlichten Exit Polls schafft in der Lombardei mit der Finanzmetropole Mailand Regionalpräsident Attilio Fontana von der Lega die Wiederwahl. Im Latium mit der Hauptstadt Rom siegte der Rechtskandidat Francesco Rocca.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Die Regionalwahlen sind ein wichtiger Stimmungstest für Meloni