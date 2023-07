Rechtspopulismus: Ein Gefühl macht Politik

Teuerung, Krieg und Klimakrise: Viele Menschen überkommt ein Gefühl von beängstigender Unübersichtlichkeit. Sie werden abgeholt.

Fährt man mit dem Finger über die Landkarte, wird schnell klar: Salzburg folgt einem europaweiten Trend: In Italien, Schweden, in den Niederlanden, in Frankreich, auch bei der anstehenden Wahl in Spanien haben rechtspopulistische Parteien Aufwind. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl erklärt, warum ...