Rechtspopulistin Le Pen bei Parteitag im Amt bestätigt

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist beim Treffen ihrer Partei Rassemblement National (RN) als Vorsitzende bestätigt worden. Die 52-Jährige erhielt 98,35 Prozent der Stimmen, wie der Europaparlamentarier Jérôme Rivière am Sonntag via Twitter mitteilte. Gegenkandidaten gab es nicht. Wie Medien berichteten, hatten die Parteianhänger bereits vor dem Treffen per Briefwahl oder Internet abgestimmt.

SN/APA/AFP/VALENTINE CHAPUIS Marine Le Pen mit mehr als 98 Prozent als Parteichefin bestätigt