Referendum über Staatsnamen in Mazedonien begonnen

In Mazedonien hat um 7.00 Uhr früh das Referendum über den künftigen offiziellen Staatsnamen begonnen. Entsprechend einer am 17. Juni mit Griechenland unterzeichneten Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreites soll das Balkanland in Zukunft Republik Nord-Mazedonien heißen.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI Regierung bewirbt Kompromisslösung