Regierung beschloss 4 Mio. Euro Hilfe für Syrien

Der Ministerrat hat am Mittwoch vier Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für die Flüchtlingskrise in Syrien, dem Libanon und Jordanien zur Verfügung gestellt. "Wir fühlen uns verpflichtet, in Krisensituationen zu helfen", betonte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Pressefoyer.

SN/APA (AFP)/LOUAI BESHARA In Syrien wird Hilfe dringend benötigt