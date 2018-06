Regierung der Populisten vereidigt

In Italien regieren die Fünf-Sterne-Bewegung und die stramm rechtsnationale Lega. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte umgehend.

Zum Schluss ging es ganz schnell. In Rom wurde die erste populistische und rechtslastige Regierung des Landes angelobt. Nach 88 Tagen nervöser Verhandlungen haben die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega die letzte Gelegenheit ergriffen, um Neuwahlen im Sommer oder Frühherbst zu vermeiden. Die kaum bekannte Riege kann somit am Nationalfeiertag heute, Samstag, an der traditionellen Militärparade teilnehmen.