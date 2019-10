Regierung Ecuadors erreichte Einigung mit indigenen Völkern

Nach tagelangen gewaltsamen Protesten will die Regierung Ecuadors die umstrittene Entscheidung zur Erhöhung der Spritpreise zurücknehmen. Darauf einigten sich am Sonntagabend die Regierung und die Führung der indigenen Völker nach längeren Verhandlungen. Im Gegenzug beendete die CONAIE die seit elf Tagen dauernde Protestwelle in ganz Ecuador, wie Vorsitzender Jaime Vargas erklärte.

SN/APA (AFP)/RODRIGO BUENDIA Die Proteste erschütterten Ecuador seit Anfang Oktober