Regierung im Jemen und Separatisten im Süden einigten sich

Die international anerkannte Regierung des Jemen hat mit Unabhängigkeitskämpfern aus dem Süden des Landes ein Abkommen zur Machtteilung unterzeichnet. Präsident Abed Rabbo Mansour Hadi und der Anführer des Übergangsrats des Südens (STC), Aidarus al-Subaidie, nahmen am Dienstag an einer Zeremonie in der saudiarabischen Hauptstadt Riad teil.

SN/APA (AFP)/AHMAD AL-BASHA Es soll wieder Frieden einkehren in dem gebeutelten Land