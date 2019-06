Regierung im Sudan geht nach Generalstreik auf Opposition zu

Im Sudan kommt knapp eine Woche nach dem Sturm auf ein Protestlager Bewegung in den Konflikt zwischen Militärregierung und Opposition. Nachdem ein Generalstreik am Sonntag zu Beginn der Arbeitswoche das öffentliche Leben in der Hauptstadt Khartum weitgehend lahmlegte, signalisierte die Militärregierung Verhandlungsbereitschaft.

SN/APA (Archiv/AFP)/BRENDAN SMIALOW Auch vor dem Weißen Haus wurde protestiert.