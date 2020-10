Regierung in Guinea setzt Armee ein

Nach Unruhen in Folge der Präsidentenwahl in Guinea hat die Regierung die Armee eingesetzt. Dies teilte Innenminister Bourema Conde am Donnerstagabend im Staatsfernsehen mit. Nach der Abstimmung am Sonntag war es in der Hauptstadt Conakry und anderen Orten zu Gewalt gekommen.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOHN WESSELS Mehrere Tote bei Protesten der Opposition