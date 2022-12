Regierung in Kolumbien schloss Abkommen mit ELN-Guerrilla

Bei den Friedensverhandlungen zwischen der neuen linksgerichteten Regierung in Kolumbien und der Guerillaorganisation ELN ist ein erster Erfolg erzielt worden: Es sei ein Abkommen über die Rückkehr von durch die ELN vertriebenen Menschen in ihre Heimatregionen im Westen des Landes geschlossen worden, sagte Präsident Gustavo Petro am Samstag (Ortszeit) in Dabeiba im Nordwesten Kolumbiens.

SN/APA/Colombian Presidency/HANDOUT Kolumbiens Linkspräsident Gustavo Petro