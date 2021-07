Regierung in Warschau probt den Polexit

Der Rechtsstreit zwischen Polen und der EU eskaliert. Justizkommissar Reynders sieht die "gesamte Architektur der EU" in Gefahr.

Die rechtskonservative polnische Regierung will den Vorrang europäischen Rechts nicht länger akzeptieren. "Die Verfassung steht an erster Stelle", erklärte Justizminister Zbigniew Ziobro am Mittwoch und fügte eine Kampfansage an: "Wir werden uns gegen eine Machtergreifung durch den Europäischen Gerichtshof zur Wehr setzen."

Was nach einem bevorstehenden Putsch klang, zielte auf ein erwartetes Urteil des höchsten EU-Gerichts ab. Am Donnerstag entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), zentrale Teile der umstrittenen polnischen Justizreformen seien "mit EU-Recht nicht zu vereinbaren".

...