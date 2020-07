Regierungschef von Cote d'Ivoire gestorben

Der amtierende Regierungschef von Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) und Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Oktober, Amadou Gon Coulibaly, ist tot. Nach Angaben eines Regierungssprechers starb der 61-Jährige am Mittwochnachmittag in der Hauptstadt Abidjan, nachdem er zuvor noch an einem Treffen des Ministerrats teilgenommen hatte.

SN/APA (AFP/Archiv)/SIA KAMBOU Coulibaly hatte schon länger Herzprobleme