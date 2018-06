Regierungschef von Madagaskar tritt zurück

Madagaskars Regierungschef Olivier Mahafaly Solonandrasana hat seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle "kein Hindernis für das Leben der Nation sein", sagte Solonandrasana am Montag bei einer Pressekonferenz in Antananarivo. Er scheide am Montag "freiwillig" und "mit Freude" aus dem Amt und gehe "erhobenen Hauptes". Ein Nachfolger stand noch nicht fest, er muss bis spätestens 12. Juni ernannt sein.

