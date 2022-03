Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien in Kiew

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Kiew angekommen. Dazu postete er am Dienstag auf Twitter Bilder, die ihn mit seinem Vize Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Petr Fiala und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigten. Die drei Länder zählen zu den stärksten Fürsprechern der Ukraine innerhalb der EU.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Sloweniens Premier Jansa hat selbst schon Kriegserfahrung