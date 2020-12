Regierungskrise in Israel - Parlament stimmte für Neuwahl

Knapp sieben Monate nach ihrer Bildung steuert die Regierung in Israel auf ihr Aus zu. Eine Mehrheit der Abgeordneten hat am Mittwoch in Jerusalem für ein Gesetz zur Auflösung der Knesset gestimmt, weil Abgeordnete des mitregierenden Mitte-Bündnisses Blau-Weiß mit der Opposition votierten. Damit stehen die Zeichen auf eine Neuwahl inmitten der Coronakrise und neuer Spannungen mit dem Iran. Es wäre die vierte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren.

SN/APA (AFP)/ALEX KOLOMIENSKY Israels Regierung vor dem Aus