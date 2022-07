Regierungskrise in Italien - Draghi auf der Kippe

Die Regierung um Premier Mario Draghi steht kurz vor einer im Senat in Rom geplanten Vertrauensabstimmung auf der Kippe. Die rechte Regierungspartei Lega will bei dem am Mittwochabend geplanten Vertrauensvotum gegen den Verbleib der aktuellen Regierungskoalition stimmen, wie ihn Premier Draghi gefordert hatte. Die ebenfalls zum Regierungsbündnis gehörende rechtskonservative Forza Italia um Expremier Silvio Berlusconi kündigte bei dem Vertrauensvotum ihre Stimmenthaltung an.

Auch die Fünf-Sterne-Bewegung will sich bei der Abstimmung enthalten. Erwartet wird daher, dass die Regierung Draghi das Vertrauensvotum nicht bestehen könnte. In diesem Fall müsste der seit Februar 2021 amtierende Draghi Präsident Sergio Mattarella aufsuchen und seinen Rücktritt einreichen. Draghi hatte am Mittwochvormittag den Senat aufgefordert, eine Vertrauensabstimmung abzuhalten, die über den Verbleib seiner Koalitionsregierung im Amt entscheiden soll.

In seiner Rede forderte der parteilose Ökonom die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien aber auf, sich geschlossen hinter ihn und die Regierung zu stellen. Draghi hob in seiner Ansprache die Notwendigkeit hervor, die Koalition neu aufzustellen, die seine Regierung bisher unterstützt. "Sind die Parteien zum Neustart des Regierungspakts bereit? Das ist die Antwort, die Sie allen Italienern geben müssen", so Draghi.

"Der einzige Weg - wenn wir noch zusammenbleiben wollen - ist, diesen Vertrauenspakt unter den politischen Kräften der Regierungsmehrheit wieder aufzubauen, mit Mut und Glaubwürdigkeit", forderte Draghi, der im Senat um das Vertrauen der Parlamentarier warb. Draghi erläuterte die bisher erreichten Ziele seiner Regierung, die seit Februar 2021 im Amt ist und geschaffen wurde, um das Land aus der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Krise heraus zu holen. "Ich war noch nie so stolz, Italiener zu sein", sagte der Premier.

Der Premier hob die Mobilisierung seitens Bürgermeistern, Wirtschaftsexperten und Bürgern für den Amtsverbleib der Regierung hervor. "Diese Mobilisierung ist beispiellos", meinte er. Italien sei stark, wenn es geschlossen auftrete. Den bisherigen Zusammenhalt der Mehrparteienkoalition, die ihn unterstützt habe, bezeichnete er als "Wunder", auf das er stolz sei. Draghi meinte, die Bedingungen für den Erhalt der bisherigen Koalition seien vorhanden, wenn die Parteien Einigkeit demonstrierten.

Die Fünf Sterne-Bewegung warf Draghi vor, keine Antworten auf ihre Forderungen gegeben zu haben. Die linkspopulistische Partei hatte vom Regierungschef Zugeständnisse für ein Neun-Punkte-Programm gefordert, das unter anderem die Einführung eines gesetzlich festgelegten Mindestlohns und weitere Finanzierungen für ein Grundeinkommen für Einkommensschwache vorsieht. "Aus Draghis Rede haben wir verstanden, dass es immer noch keine Antwort auf unsere Forderungen gibt", sagte Ettore Licheri, Fraktionschef der Fünf Sterne im Senat.

Die Lega rief Draghi zum Aufbau einer neuen Regierungsmehrheit ohne die Fünf Sterne-Bewegung auf. Die Lega sei bereit, eine neue Regierung um Draghi zu unterstützen, sie wolle jedoch nicht mehr die Koalition mit der Fünf Sterne-Bewegung fortsetzen, berichtete der Fraktionschef der Lega im Senat, Massimiliano Romeo. Daher werde sie nicht für den Verbleib der aktuellen Koalition stimmen. "Es ist unmöglich, mit diesen Partnern die Interessen des Landes zu vertreten", sagte Romeo in Anspielung auf die Fünf Sterne-Bewegung, die vergangene Woche die Regierungskrise ausgelöst hatte. Draghi müsse einsehen, dass die Fünf Sterne-Bewegung, die sich vor einem Monat gespalten hat, nicht mehr die stärkste Einzelpartei des Landes sei.

Italiens Außenminister Luigi Di Maio nannte die Worte Draghis "tadellos, konkret und weitsichtig". Andere fanden sie kompromisslos. "Italien braucht Sie, Präsident Draghi, machen sie weiter", sagte Alan Ferrari von den mitregierenden Sozialdemokraten. Die rechtsextreme Oppositionspartei Fratelli d'Italia pochte auf eine vorgezogene Wahl.

In den letzten Wochen war der Zusammenhalt in der Koalition laut Draghi ins Wanken geraten. Der Beschluss der Fünf-Sterne-Bewegung, vergangene Woche nicht an einer Vertrauensabstimmung teilzunehmen, bedeute das Ende des Paktes, der die Koalition bisher zusammengehalten habe. Daraufhin hatte Draghi seinen Rücktritt angeboten, Staatschef Mattarella lehnte diesen jedoch ab und schickte ihn ins Parlament, um sich dort zu rechtfertigen.

Auf Draghis Ansprache am Mittwoch folgte eine mehrstündige Generaldebatte. Im Anschluss findet das erwartete Vertrauensvotum statt. Mit einem Ergebnis ist Mittwochabend zu rechnen.