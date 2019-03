Regierungskrise in Kanada verschärft sich durch Rücktritt

Die Regierungskrise in Kanada um Vorwürfe einer Einmischung in die Justiz hat sich verschärft. Jane Philpott, die bisher für die Finanzen der Regierung zuständig war, reichte am Montag (Ortszeit) ihren Rücktritt ein - und setzte Premierminister Justin Trudeau damit weiter unter Druck.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRIS WATTIE Philpott trat zurück