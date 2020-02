Nachdem der thüringische FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich am Samstag seinen Rücktritt erklärt hat, will sein Vorgänger Bodo Ramelow von der Linken erneut in den Ring steigen.

SN/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Während die Große Koalition sich zu einer Krisensitzung traf, ging der Protest weiter.