Regierungskritiker demonstrieren in Ägypten gegen Staatschef

In einer für Ägypten seltenen Protestaktion haben Demonstranten in Kairo und anderen Städten des Landes den Rücktritt von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi gefordert. Dutzende Menschen versammelten sich in der Nacht auf dem symbolträchtigen Tahrir-Platz in Kairo, dem Schauplatz wochenlanger Massenproteste, die vor acht Jahren den Langzeitherrscher Hosni Mubarak aus dem Amt vertrieben hatten.

SN/APA (AFP)/STR Demonstrationen in zahlreichen Städten Ägyptens