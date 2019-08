Regierungskritiker in Hongkong protestierten trotz Verbots

Regierungskritiker in Hongkong haben am Sonntag trotz polizeilichen Verbots ihre Demonstrationen fortgesetzt. Sie versammelten sich am internationalen Flughafen und an anderen Orten in der chinesischen Sonderwirtschaftszone. Mehr als tausend schwarz gekleidete Demonstranten füllten die Ankunftshallen des Flughafens und forderten in Sprechchören: "Befreit Hongkong!"

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Keine Entspannung der Proteste in Sicht