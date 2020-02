Regierungsumbildung in Großbritannien - Finanzminister geht

Mitten in der Kabinettsumbildung des britischen Premierministers Boris Johnson ist Finanzminister Sajid Javid zurückgetreten. Mit der umgehenden Ernennung des loyalen Rishi Sunak zum Nachfolger demonstrierte Johnson am Donnerstag seinen Willen, das Kabinett in den Griff zu nehmen, seine Vorstellung von Großbritannien nach dem Brexit umzusetzen und die Spaltung von Partei und Land zu überwinden.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Finanzminister Sajid Javid trat überraschend zurück