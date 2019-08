Regierungsverhandlungen in Rom: Eine Wende zeichnet sich ab

Bei den Regierungsverhandlungen in Rom zeichnet sich eine Wende ab. Die Sozialdemokraten (PD) und die Fünf Sterne-Bewegung verhandelten am Montagnachmittag fieberhaft in Hinblick auf eine Regierungsallianz. Die Führung des neuen Kabinetts könnte der am Dienstag zurückgetretene Premier Giuseppe Conte übernehmen.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Conte könnte die Führung des neuen Kabinetts übernehmen