Regierungswechsel bei Parlamentswahl in Norwegen erwartet

Norwegen wählt am Montag ein neues Parlament. Nach acht Jahren unter der konservativen Ministerpräsidentin Erna Solberg deuten die Umfragen auf einen Regierungswechsel in Oslo hin. Die besten Chancen werden der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eingeräumt. Ihr Vorsitzender Jonas Gahr Støre könnte somit zum Nachfolger von Solberg werden. Die nordischen Partnerländer Dänemark, Schweden und Finnland haben schon sozialdemokratische Premiers.

Stimmberechtigt sind knapp 3,9 Millionen Menschen. Mit ersten Prognosen wird nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr (MESZ) gerechnet. Montag ist der offizielle Wahltag in dem skandinavischen Land, doch bereits am Sonntag waren aber in fast der Hälfte aller Gemeinden Stimmabgaben möglich. Auch davor konnten die Menschen schon wählen, knapp 1,65 Millionen Norwegerinnen und Norweger machten schon vor Sonntag von solchen Möglichkeiten zur vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch - das entspricht mehr als 42 Prozent aller Wahlberechtigten.