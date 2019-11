Regime im Iran organisiert Gegenproteste

Der Iran erklärt die Unruhen nach der Benzinpreiserhöhung für beendet. Bestätigen lässt sich das nicht, das Internet bleibt abgeschaltet. Den SN liegt eine Liste mit Todesopfern vor.

Im Iran ist nach den tagelangen Protesten gegen das islamische Regime alles wieder beim Alten. Diesen Eindruck versuchen zumindest die staatlichen Medien zu vermitteln, die seit Mittwoch in ohne Pause Berichte von Demonstrationen "iranischer Wutbürger" ausstrahlen. Diese attackieren in Sprechchören die USA, Israel, Großbritannien und "iranische Heuchler", wie Mitglieder oppositioneller Gruppierungen genannt werden.

Die Aufmärsche sind keinesfalls "spontan", wie Staatspräsident Hassan Rohani am Mittwoch behauptete. Sie werden von staatlichen Einrichtungen wie der Märtyrerstiftung organisiert. Sie kann Hunderttausende von Menschen, die noch immer in den Genuss von Zuwendungen des Regimes kommen, problemlos mobilisieren.

Am Donnerstag hatten auch die iranischen Revolutionsgardisten die Unruhen für beendet erklärt. Die Rädelsführer der Demonstranten seien verhaftet worden. Es handle sich um "Agenten der USA, Israel und der arabischen Golfstaaten". Bereits am Mittwoch hatte Staatschef Rohani das "Ende der Proteste" gefeiert. "Das iranische Volk", verkündete er, "hat eine historische Probe bestanden und gezeigt, dass selbst bei Problemen im Land die Staatsfeinde nicht als Sieger hervorgehen können".

Tatsächlich verraten die demonstrativen Lobeshymnen, wie tief dem Regime die Schrecken der Massenproteste in die Glieder gefahren sind. In mehr als 100 Städten und Ortschaften, geben selbst die Staatsmedien zu, seien Iraner in den letzten Tagen auf die Strassen gegangen. Zur Niederschlagung der Proteste wurde erstmals das iranische Internet vollständig abgestellt und das Mobilfunknetz teilweise lahmgelegt. Wegen der Internet-Blockade ist es nach wie vor unklar, ob die Unruhen wirklich aufgehört haben. Niemand weiß zudem genau, wie viele Menschen bei der Niederschlagung der Proteste ums Leben kamen. Dem SN-Korrepondenten liegt eine Liste mit den Namen von 85 Todesopfern vor. Eine Verifizierung ist zwar nicht möglich, was aber glaubwürdig erscheint, sind die aufgelisteten Heimatstädte der Toten, die sich fast ausschließlich in extrem strukturschwachen Regionen wie dem iranischen Kurdistan und den Provinzen am Persischen Golf befinden.

Das Regime bezeichnet die hohen Opferzahlen als Propagandalügen der USA, die sich in Videobotschaften mit der Protestbewegung solidarisierten. Ob diese Bekundungen ihren Zweck, nämlich eine weitere Unterminierung des Regimes erfüllen, ist fraglich. Ausländische Einmischungen haben sich in der Vergangenheit fast immer kontraproduktiv ausgewirkt. Erschüttert wurde das Regime durch die Proteste in jedem Fall. Anzeichen für eine nachhaltige Destabilisierung sehen westliche Diplomaten in Teheran bisher nicht.