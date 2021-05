Regionalwahl als Schicksalstag für Schottland

In weiten Teilen Großbritanniens ist am Donnerstag Wahltag. In Schottland und Wales werden neue Regionalparlamente gewählt, in London und vielen anderen Gemeinden Englands neue Bürgermeister und Lokalparlamente. Langfristige Folgen könnte vor allem die Wahl in Schottland haben. Die regierende Schottische Nationalpartei (SNP) von Regierungschefin Nicola Sturgeon will eine absolute Mehrheit, um neuerlich ein Unabhängigkeitsreferendum zu erzwingen.

SN/APA/POOL/JEFF J MITCHELL Schottische Ministerpräsidentin will neues Referendum