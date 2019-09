Regionalwahlen in Russland als Stimmungstest für Putin

Wichtiger Stimmungstest für den russischen Präsidenten Wladimir Putin: In allen 85 Regionen des Landes haben am Sonntag Kommunal- und Regionalwahlen stattgefunden. Die Zustimmungswerte der Kreml-Partei Einiges Russland hatten zuvor einen Tiefpunkt erreicht. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Stadtratswahlen in Moskau, wo seit Juli gegen den Ausschluss von Oppositionellen demonstriert worden war.

SN/APA (AFP)/ALEXEY NIKOLSKY Putin stimmte für einen ihm nicht bekannten, "ordentlichen" Kandidaten