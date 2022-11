Reich werden Politiker erst nach der Karriere

Ex-Premier Boris Johnson kassierte für eine Rede mehr als 300.000 Euro. Aber es geht noch besser.

Kein Politiker muss einem aufgrund seines Verdienstes leid tun. Aber im Vergleich mit Spitzengehältern in der Wirtschaft oder im Sport sind die Gehälter vergleichsweise niedrig. Dafür sind die Möglichkeiten für Politikerinnen und Politiker, nach der Karriere als Redner große Kasse zu machen, außergewöhnlich. Das gilt vor allem für die weltweit führenden Politiker, wie das am Freitag bekanntgewordene Beispiel des britischen Ex-Premiers Boris Johnson zeigt.

Das Register über Nebeneinfkünfte für Parlamentsabgeordnete in Großbritannien zeigt, dass Johnson im Oktober für eine Rede in den USA ein Honorar von umgerechnet rund 316.000 Euro bekam. Als Arbeitszeit gab er acht Stunden und 30 Minuten an. Zum Vergleich: Das Jahresgehalt eines britischen Premiers beträgt 200.000 Euro.

Verrückte Welt der Honorare für Ex-Politiker? Ein Blick in die internationale Hitliste zeigt, dass Boris Johnson damit keineswegs ganz oben rangiert. Zu den Bestverdienern zählen derzeit zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle. Die Kogod School of Business in Washington schätzte nach dem Ende seiner Amtszeit, dass die Obamas innerhalb von 15 Jahren rund 200 Millionen Euro mit Bücherrechten und Honoraren für Reden verdienen werden. Das deutsche Handelsblatt verweist auf Standardhonorarvereinbarungen der Redneragentur des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, wonach er in seiner besten Zeit rund 500.000 Euro für eine einstündige Rede kassierte. Für geschätzte 50 Reden im Jahr macht das rund 25 Millionen Euro. Und man darf getrost davon ausgehen, dass Barack Obama keinesfalls darunter liegt. Zum Vergleich: Das Jahresgehalt des derzeit amtierenden US-Präsidenten Joe Biden lag 2021 nach den Angaben in seiner Steuererklärung bei rund 400.000 Euro.

Und wie ist das mit den Spitzengagen für Ex-Politiker in Europa? Die müssen sich nach Angaben von Heidi Glück, die in Wien mit ihrer Agentur "Spirit & Support" Top-Redner vermittelt, mit wesentlich kleineren Brötchen zufrieden geben. Für die Stars in Österreich, ohne dass sie hier Namen nennen darf, liegt nach ihren Angaben die Obergrenze bei 15.000 bis 20.000 Euro für eine Rede. Aber auch damit kann man auf eine Million Euro im Jahr kommen, wenn man im Schnitt einen Vortrag pro Woche hält. In Deutschland verdient die Elite zwischen 50.000 bis maximal 100.000 Euro. Je mehr man in den Medien präsent sei, umso mehr könne man, so Glück, verlangen. Altkanzler Gerhard Schröder oder der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer kassieren noch immer pro Auftritt zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Einer der deutschen Spitzenverdiener (rund 40.000 Euro) ist auch der ehemalige deutsche Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg, der durch eine Plagiatsaffäre um seine Dissertation zurücktreten musste.

Und wer bezahlt solche Honorare und warum? Runde Firmenjubiläen internationaler Konzerne sind solche Anlässe oder wenn Banken und Versicherungern ihre Großkunden einladen, wie Glück erklärt. Dafür seien in der Regel schon Events von 500 bis 1000 Besuchern notwendig, um die Kosten auch rechtfertigen zu können. "Der finanzielle Aufwand für die Reden ist dabei gar nicht der größte Faktor. Solche Events werden oft an Agenturen ausgelagert, die dafür ein Jahr lang arbeiten", betont Heidi Glück.