Reichsbürger: Statt zum Staatsstreich in Haft

Die deutschen Sicherheitsbehörden decken eine Verschwörung im Reichsbürgermilieu auf. In Österreich ist die Lage seit Jahren ruhiger.

25 Menschen aus der Reichsbürgerszene sind am Mittwoch in Deutschland wegen Umsturzplänen verhaftet worden, aktuell gibt es 54 Beschuldigte. Mit Ausnahme einer Russin haben alle bislang Festgenommenen die deutsche Staatsbürgerschaft. Verhaftungen gab es aber auch in Italien und in Österreich, ein Deutscher wurde in Kitzbühel nach einer Hausdurchsuchung verhaftet.

Hierzulande ist es seit den ersten Prozessen gegen Staatsverweigerer im Jahr 2017 aber ruhiger um die Reichsbürgerszene geworden. Ulrike Schiesser von der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen sagte den SN ...