Reisen bleibt begrenzt

Der EU-Videogipfel beschäftigte sich mit sommerlichen Erleichterungen. Ratspräsident Charles Michel rät vorerst aber noch zu Strenge.

Es sind noch einige Monate bis Sommerbeginn. Bis dahin soll die Pandemie in der EU so weit unter Kontrolle sein, dass Reisen und Freizeitvergnügen wieder möglich sind. Darüber herrscht Einigkeit in der Europäischen Union. Immerhin stammt ein Zehntel ihres Bruttoinlandsprodukts aus dem Tourismus. Manche Länder hängen besonders stark davon ab - Österreich und Spanien zu 15 Prozent, Griechenland zu 21 Prozent und Kroatien zu 25 Prozent.

Die Frage nach Reiseerleichterungen ist also zentral in der Runde der 27 ...