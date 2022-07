Reisen im Null-Covid-Land

Ohne ein negatives Corona-Testergebnis kommen Touristen in China nicht weit. Dabei hat jede Provinz und jede Stadt ein eigenes System.

"Wegen eines Unwetters wird unser Flugzeug nach Chongqing umgeleitet!" Diese Durchsage an Bord von Flug CA1359 nach Zhangjiajie hätte schon vor der Pandemie für Unmut unter den Passagieren gesorgt, jetzt aber zeigt sich Panik in vielen Gesichtern. Chongqing statt Zhangjiajie? Was bedeutet das für den Coronacode? Bei vielen Fluggästen läuft das jüngste Testresultat aus Peking in wenigen Stunden ab, dürfen sie dann in Chongqing das Flugzeug verlassen? Springt mein Code auf Gelb oder gar Rot? Muss ich in Quarantäne?

...