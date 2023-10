Reisewarnung für Grenzgebiete Israels

Österreich hat eine Reisewarnung für die Teile Israels, die an den Gazastreifen, den Libanon und Syrien grenzen, verhängt. Vor allen Reisen in die betroffenen Gebiete werde ausdrücklich gewarnt. Österreichern und Österreicherinnen in Israel werde dringend empfohlen den Anweisungen der israelischen Behörden Folge zu leisten, die Nachrichten zu verfolgen und sich bei der Botschaft in Tel Aviv zu melden oder sich beim Außenministerium zu reiseregistrieren, so das Ministerium.

BILD: SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Österreich warnt vor Reisen in Grengebiete Israels