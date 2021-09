Rekordanteil von Briefwählern in Deutschland erwartet

Zweifel an der Sicherheit der Briefwahl gibt es kaum. Ihre Verfassungsmäßigkeit beschäftigte aber schon die Gerichte.

Frei, geheim und öffentlich. Nach diesen Grundsätzen müssen Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland ablaufen. Ob die Briefwahl dem entgegensteht, darüber mussten die Verfassungsrichter in Karlsruhe schon mehrfach entscheiden. Ganz grundsätzlich taten sie das schon im Jahr 1967, zehn Jahre nach der Einführung der Briefwahl. Damals urteilte das Gericht, die Briefwahl verletze weder die Freiheit bei der Abstimmung noch das Wahlgeheimnis; unter anderem, weil der Wähler mit seiner Unterschrift eidesstattlich erkläre, frei gewählt zu haben und durch das Postgeheimnis in diesem ...