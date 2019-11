Rekordbeteiligung bei Hongkonger Kommunalwahl

Bei den Kommunalwahlen in Hongkong haben die Behörden eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Nach Schließung der Wahllokale am Sonntag gab die Wahlkommission am Montag (Ortszeit) die Beteiligung mit rund 71 Prozent an. Dies war der höchste Wert seit der Einführung dieser Wahlen 1999. Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren hatte die Beteiligung nur bei gut 47 Prozent gelegen.

SN/APA (AFP)/VIVEK PRAKASH 4,1 Millionen Hongkonger sind wahlberechtigt