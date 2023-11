Renaissance der Groko gibt den Grünen zu denken

Schwarz-Rot folgt auf Schwarz-Grün: Auch wenn es vorerst nur das deutsche Bundesland Hessen betrifft. In Berlin zuckt man zusammen.

Boris Rhein hat Schluss gemacht. Nach einem Monat voller Sondierungsrunden erklärt der hessische CDU-Ministerpräsident, er wolle fortan nicht mehr mit den Grünen. Zehn Jahre Partnerschaft seien genug, fertig, aus und Scheidung. Als Neue an der Seite der Schwarzen steht bereit: die SPD.

Ganz grundsätzlich ist das keine Überraschung. Die Hessen haben am selben Tag gewählt wie die Bayern, dort sind die alten Koalitionspartner schon wieder am Regieren. Dass Rhein noch immer am Reden war, sagte eigentlich alles.

Und doch erschrecken sie bei den Grünen - und zwar heftig. Nicht in Wiesbaden, wo Rheins bisheriger Vize Tarek Al-Wazir die Trennung von den Partei-und Fraktionschefs kommentieren lässt. Tenor: "Völlig unverständlich."

Für Hessen ist das nicht falsch. Die einst von Rheins Vorgänger Volker Bouffier geschlossene schwarz-grüne Koalition hat geräuschlos regiert und pragmatisch, ganz anders als die Ampel in Berlin. Um des Koalitionsfriedens willen haben Al-Wazir & Co. den Autobahnbau durch den Dannenröder Forst akzeptiert; für die hessisches Basis war das entschieden zu viel Pragmatismus. So wie für die bundesweite Basis die rot-grün-gelbe Migrationspolitik von Robert Habeck & Co. entschieden zu pragmatisch ist.

Dort, in Berlin, zucken sie zusammen bei der Botschaft aus Hessen. "Völlig unverständlich", sagt auch hier Co-Parteichef Omid Nouripour - was definitiv nicht wahr ist. In der Hauptstadt wissen sie genau, dass sie und ihre Rolle in der Ampel zum Aus in Hessen heftig beigetragen haben, mindestens.

Und vor allem wissen sie jetzt: Es geht auch ohne sie. Schwarz-Rot - schon 2017 verschrien als ewige "Groko" und 2021 in den Orkus gewählt - hat sich vom Merkel-Fluch (ehemalige Kanzlerin) befreit. Nach gerade einmal zwei Jahren ist der Überdruss vergessen.

Ja, es ist nur Hessen. Und ja, die SPD ist dort für die Union eine bequeme Partnerin: seit 24 Jahren nicht regiert, dazu das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte kassiert. Aber selbstverständlich hat Boris Rhein nicht ohne Rücksprache mit der Berliner Zentrale entschieden. Und selbstverständlich hat dort Friedrich Merz den Daumen nach oben gereckt. Für den CDU-Chef ist die Rhein-Entscheidung perfekt. Sie zeigt, dass auch andere Modelle möglich sind als das Schwarz-Grün von Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen. Der ist und bleibt sein - noch unerklärter - Konkurrent um die Kanzlerkandidatur.