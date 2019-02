Rendi-Wagner: SPE tritt für "Europa der Gerechtigkeit" ein

Steuergerechtigkeit, Stärkung der Demokratie und Nachhaltigkeit - das sind die wichtigsten Themen, mit denen sich der Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Madrid beschäftigt, fasste SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Interview mit der APA am Freitagabend auf dem Weg in die spanische Hauptstadt zusammen.

SN/APA (AFP)/EVA ERCOLANESE Ein erstes Gruppenbild in Madrid