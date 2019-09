Renzi plant Italien-Tour zur Vorstellung seiner neuen Partei

"Italia Viva" (Lebendiges Italien), die neue Mitte-Links-Partei von Ex-Premier Matteo Renzi, nimmt Formen an. Nachdem am Mittwoch in den beiden Parlamentskammern - Abgeordnetenkammer und Senat - die Fraktionen der neuen Gruppierung gegründet wurden, kündigte Renzi am Donnerstag eine Italien-Tour zur Vorstellung der neuen Partei an.

Matteo Renzi: "Ich beginne aufs Neue"