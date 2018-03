Renzi und Gentiloni mobilisieren gegen Populismus

Italiens Premier Paolo Gentiloni und sein Parteichef Matteo Renzi, Vorsitzender der Demokratischen Partei (PD), haben am Freitag einen Appell an die italienische Wählerschaft gegen den Populismus gerichtet. Italien drohe nach den Parlamentswahlen am Sonntag ein Pakt zwischen der ausländerfeindlichen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, warnte Renzi.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO PD-Chef Renzi und Premier Gentiloni appellieren an die Wähler