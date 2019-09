Renzi verlässt Italiens Sozialdemokraten und gründet Partei

Der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi sorgt wieder für Wirbel in Italiens Politik. Der 45-jährige Senator will die mitregierende sozialdemokratische Partito Democratico (PD) verlassen und eine eigene Partei gründen. Renzi kündigte am Dienstag per Facebook an, er werde die PD verlassen, "um mit anderen zusammen ein Haus zu errichten und Politik anders zu gestalten".

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Mit Renzi könnten mehrere PD-Schwergewichte die Partei verlassen