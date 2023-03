Reparieren statt Wegwerfen: Gute Nachrichten aus Brüssel für Konsumenten

Wo Grün drauf steht, muss Grün drin sein. Was nicht ganz kaputt ist, muss repariert werden können. Es könnte so einfach sein.

Im Vorfeld war mächtig lobbyiert worden, mehrmals wurde die Vorstellung des Gesetzespakets verschoben. Doch am Mittwoch stellte die EU-Kommission ein Maßnahmenbündel vor, mit dem Greenwashing beendet werden soll. Sollte es so kommen - das letzte Wort haben die Staaten und das Europaparlament -, bekommen Verbraucherorganisationen rechtliche Instrumente gegen grüne Täuscher in die Hand.

Die Rede ist von der weitverbreiteten Praxis, Waren und Unternehmen in Werbung und Produktgestaltung als besonders umweltbewusst, ökologisch oder nachhaltig erscheinen zu lassen, obwohl sie ...