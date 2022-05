Reportage aus Charkiw: Eine Stadt atmet auf

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist befreit. Während ukrainische Soldaten feiern, leben viele Einwohner aus Angst weiter in U-Bahn-Stationen.

Der "Protagonist" ist angesagt in Charkiw. Das Lokal ist je nach Tageszeit Frühstückscafé, Restaurant oder Tanzbar. Zwischen den Tischen thront eine Musikanlage. Jetzt aber ist Mittag und der "Protagonist" voll mit Soldaten der ukrainischen Armee. Sie tragen dunkle Sonnenbrillen oder Piratenkopftücher in Tarnfarbe. Ihre Schutzwesten sind vollgehängt mit Funkgeräten, Pistolen oder Handgranaten. Und viele blicken auf ihr Handy. "Putin", grinst einer der drei Soldaten am Nebentisch, "sieht immer älter aus."

Charkiw atmet auf. Nach drei Monate langer Belagerung ...