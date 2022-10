Georgien und die EU: Ein Nachbar, der in die Familie will

Georgien ist, anders als die Ukraine und Moldau, kein EU-Kandidat. Die Enttäuschung ist riesig. Aber auch die Motivation, aufzuholen.

"Alles nach EU-Standard!" Dieser Satz fällt oft bei dem Besuch in Swanetien, einer naturbelassenen Bergregion im Norden Georgiens. Fast so oft wie der Satz: "Wir haben gerade keinen Strom." Beide sind sinnbildlich für die Entwicklung des Landes: auf der einen Seite der spürbare Wunsch, in die EU zu kommen. Auf der anderen Seite die sichtbaren Defizite bei der Entwicklung: Auf holprigen Straßen wechseln Schlaglöcher und Kühe als Hindernis. Die Strom- und Wasserleitungen sind anfällig für Ausfälle und die medizinische Versorgung ...