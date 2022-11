Republikaner erobern Mehrheit im US-Repräsentantenhaus

Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Republikaner erreichten die zur Kontrolle über die Kongresskammer nötigen 218 Sitze, wie die US-Sender CNN und NBC am Mittwoch (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen berichteten. Auch das US-Meinungsforschungsinstitut Edison Research sagte ein entsprechendes Ergebnis voraus. Es war zuletzt allgemein erwartet worden.

Die Demokraten von Präsident Joe Biden konnten bei der Abstimmung in der vergangenen Woche ihre Mehrheit in der zweiten Kammer, dem Senat, verteidigen. Durch den Sieg im Repräsentantenhaus werden die Republikaner aber in die Lage versetzt, in den kommenden zwei Jahren wichtige politische Projekte von Biden zu blockieren.