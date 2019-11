Republikaner wollen Aussage von Ukraine-Schlüsselfiguren

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben von den Demokraten die öffentliche Anhörung zweier Schlüsselfiguren in der Ukraine-Affäre um Präsident Donald Trump gefordert. Der Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden, Hunter Biden, und der anonyme Hinweisgeber müssten als Zeugen gehört werden, hieß es in einem Schreiben der Republikaner vom Samstag an Untersuchungsleiter Adam Schiff.

SN/APA (AFP)/JOSEPH PREZIOSO Der Sohn von Joe Biden soll Klarheit in die Angelegenheit bringen