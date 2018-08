Rettungsschiff "Aquarius" in Valetta eingetroffen

Nach tagelanger Irrfahrt auf dem Mittelmeer ist das Rettungsschiff "Aquarius" am Mittwoch in Malta eingetroffen. Das Schiff der Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit 141 Flüchtlingen an Bord kam am Nachmittag gegen 14.00 Uhr im Hafen der Hauptstadt Valetta an.

SN/APA (AFP)/BORIS HORVAT Die "Aquarius" darf in Malta anlegen