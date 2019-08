Rettungsschiff "Open Arms" darf in Spanien anlegen

Das von Italien abgewiesene Migranten-Rettungsschiff "Open Arms" darf in einen spanischen Hafen einlaufen. Ministerpräsident Pedro Sanchez habe angesichts der Notlage an Bord und der "unbegreiflichen" Haltung Italiens angeboten, dass das Schiff mit mehr als hundert Migranten an Bord im Hafen von Algeciras anlegen dürfe, teilte die Regierung in Madrid am Sonntag mit.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO SERRANO Das Rettungsschiff "Open Arms" findet in Spanien einen sicheren Hafen