Reuters-Fotograf in Afghanistan getötet

In Afghanistan ist am Freitag ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Danish Siddiqui sei bei Kämpfen zwischen Taliban-Rebellen und afghanischen Sicherheitskräften in der Provinz Kandahar nahe der pakistanischen Grenze ums Leben gekommen, berichtete Reuters unter Berufung auf einen afghanischen Militärvertreter. Kämpfe um den kürzlich von den Taliban eingenommenen Grenzposten Spin Boldak waren neu entflammt.

SN/APA/AFP/INDRANIL MUKHERJEE Siddiqui auf mehreren Gemälden verewigt